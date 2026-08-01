”Infantino kan ryka – men vem ska ersätta honom?”

För bara ett par veckor sedan hade Gianni Infantino stöd av 200 av 211 medlemsnationer och ett succé-VM i ryggen – det fanns inte en tanke på att utmana honom, skriver TV4:s krönikör Olof Lundh.

Efter att ramaskriet kring utförsäljningsplanen tvingat honom till en förnedrande reträtt har vindarna vänt, men Infantino har mäktiga vänner kvar och kommer göra allt för att klamra sig fast vid makten vid valet på Fifa-kongressen i mars, fortsätter han.

”Vänder Saudiarabien, Qatar, USA, Marocko och andra länder och konfederationer honom ryggen efter denna motgång?”

Många toppar i fotbollsvärlden kommer nu att leta efter en utmanare innan deadline för anmälan den 18 november – men vem det ska bli är oklart, enligt Kaveh Solhekol på Sky Sports.

Möjliga kandidater är bland andra Paris Saint-Germains ordförande Nasser Al-Khelaifi och Uefas ordförande Aleksander Ceferin, men ingen av dem har uttryckt någon vilja att ersätta Infantino, säger han.

Än är vi i ett tidigt skede, fortsätter Solhekol:

– Infantino står under stor press och det kan helt klart sägas att han slåss för sitt jobb, men än har vi inte kommit till den punkt där någon kommer utmana honom öppet.