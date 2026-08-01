Uefa: Saknar förtroende för Infantino – kan inte fortsätta med hemliga planer

Europeiska fotbollförbundet, Uefa, meddelar att man tappat förtroendet för Fifas president Gianni Infantino och det internationella fotbollförbundets övriga ledning. Det rapporterar flera medier.

I ett uttalande skriver organisationen att man nu ska analysera hur Infantinos kritiserade förslag att sälja ut delar av fotbolls-VM och hur man kan säkerställa att det inte händer på nytt.

”Vi kan inte fortsätta på det här sättet, med hemliga planer som drivs igenom i expressfart, framtagna av anonyma personer och med högst tveksam nytta för sporten. Vi måste identifiera de ansvariga och ställa dem till svars”, skriver Uefa.