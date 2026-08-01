Uefa: Saknar förtroende för Infantino – kan inte fortsätta med hemliga planer
Europeiska fotbollförbundet, Uefa, meddelar att man tappat förtroendet för Fifas president Gianni Infantino och det internationella fotbollförbundets övriga ledning. Det rapporterar flera medier.
I ett uttalande skriver organisationen att man nu ska analysera hur Infantinos kritiserade förslag att sälja ut delar av fotbolls-VM och hur man kan säkerställa att det inte händer på nytt.
”Vi kan inte fortsätta på det här sättet, med hemliga planer som drivs igenom i expressfart, framtagna av anonyma personer och med högst tveksam nytta för sporten. Vi måste identifiera de ansvariga och ställa dem till svars”, skriver Uefa.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen