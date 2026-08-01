Uppgift: Uefa ska försöka tvinga bort Infantino

Uefa har ställt ett ultimatum till Fifa-chefen Gianni Infantino om att avgå eller ställas inför misstroendeomröstning vid en extrainsatt kongress, enligt The Telegraphs uppgifter.

Detta efter att de öppet gått ut med att de saknar förtroende för honom och ledningen.

Det krävs 20 procent av Fifas medlemmar, 43 länder, för att kalla till extrakongress som måste hållas inom tre månader. Med sina 55 medlemmar kan Uefa göra det på egen hand.

Samtidigt meddelar Concacaf, konfederationen för Nord- och Centralamerika och Karibien, att de kräver en ”full utvärdering” av Fifas ledarskap.

Även Asiens konfederation AFC, med 47 medlemmar, har uttryckt hård kritik mot Fifas ledning och solidaritet med Uefa och Concacaf.

Nästa ordinarie val till ordförande hålls på Fifa-kongressen i mars. Ingen har ännu öppet utmanat Infantino.