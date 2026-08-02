Källor: Svenske Fifa-toppen hölls utanför planen

Fifa-ordföranden Gianni Infantino höll planen på utförsäljning av VM hemlig för sin svenske generalsekreterare Mattias Grafström, enligt källor till The Athletic.

Grafström var upprörd över att bli utestängd från diskussionerna, och har blivit alltmer missnöjd med Infantinos beslutsfattande det senaste året, uppger källorna.

Flera andra chefer inom Fifa säger att de inte kan förstå hur Infantino kunde undanhålla en så viktig plan för sin egen generalsekreterare.

”Fifa kommenterar inte spekulationer om interna relationer”, skriver en talesperson om uppgifterna.