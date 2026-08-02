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Mattias Grafström. (Silvia Izquierdo /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMFifas utförsäljning

Källor: Svenske Fifa-toppen hölls utanför planen

Av Joel Malmén
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Fifa-ordföranden Gianni Infantino höll planen på utförsäljning av VM hemlig för sin svenske generalsekreterare Mattias Grafström, enligt källor till The Athletic.

Grafström var upprörd över att bli utestängd från diskussionerna, och har blivit alltmer missnöjd med Infantinos beslutsfattande det senaste året, uppger källorna.

Flera andra chefer inom Fifa säger att de inte kan förstå hur Infantino kunde undanhålla en så viktig plan för sin egen generalsekreterare.

”Fifa kommenterar inte spekulationer om interna relationer”, skriver en talesperson om uppgifterna.

Infantinos seniora rådgivare Carlos Cordeiro har avgått
NY Times  · Ofta betalvägg
Fifas operativa chef: Infantino bedrog oss – planen är bara hans
AP  · Ofta betalvägg
Källor: PSG-chefen pekas ut som Infantino-utmanare
www.politico.com
Svenske tidigare Uefa-chefen jobbade med Infantino: ”Gick inte att lita på”
TT
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Fotbolls-VMFifas utförsäljningFifaGianni InfantinoFotboll