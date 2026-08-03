Sverige stöttar inte Infantino: ”Behöver agera”

Svenska fotbollförbundet stöttar inte Gianni Infantino för omval som Fifa-chef, rapporterar TT.

– Fotbollen ska präglas av öppenhet, ansvarstagande och respekt för demokratiska principer. När vi inte längre ser att det genomsyrar ledarskapet behöver vi agera, säger Simon Åström, ordförande i Svenska fotbollförbundet i ett pressmeddelande.

Infantino har fått mycket hård kritik för sitt agerande under VM och ett nu skrotat förslag om att sälja delar av mästerskapet till privata aktörer. Enligt uppgifter till flera medier har länderna inom det europeiska fotbollsförbundet Uefa kommit överens om att försöka få Infantino att avgå.

Under dagen har flera europeiska nationella förbund meddelat att de inte längre stödjer honom inför nästa val till ordförandeposten.