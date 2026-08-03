Wales drar in stödet för Infantino – fler kan följa

Wales fotbollsförbund har dragit tillbaka sitt stöd för omval av Gianni Infantino som chef för Fifa. De blir därmed det första förbundet i världen att göra det, enligt Sky News.

”Att misslyckas med att sätta fotbollen i främsta rummet är ett misslyckande vi inte kan acceptera”, skriver förbundet till tv-kanalen.

En rad andra europeiska fotbollsförbund väntas inom kort ge liknande besked i vad Sky News beskriver som en koordinerad insats för att pressa Infantino att avgå självmant.

Fifachefen har fått mycket hård kritik bland annat för sin hantering av fotbolls-VM i Mexiko, USA och Kanada, samt för ett förslag om att sälja en del av tävlingen till privata aktörer.