Wales drar in stödet för Infantino – fler kan följa
Wales fotbollsförbund har dragit tillbaka sitt stöd för omval av Gianni Infantino som chef för Fifa. De blir därmed det första förbundet i världen att göra det, enligt Sky News.
”Att misslyckas med att sätta fotbollen i främsta rummet är ett misslyckande vi inte kan acceptera”, skriver förbundet till tv-kanalen.
En rad andra europeiska fotbollsförbund väntas inom kort ge liknande besked i vad Sky News beskriver som en koordinerad insats för att pressa Infantino att avgå självmant.
Fifachefen har fått mycket hård kritik bland annat för sin hantering av fotbolls-VM i Mexiko, USA och Kanada, samt för ett förslag om att sälja en del av tävlingen till privata aktörer.
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