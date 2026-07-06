Analys: Trump och Fifa är lika korrupta – svårt att se hur VM ska återhämta sig

Folarin Balogun får spela åttondelsfinalen mot Belgien, trots att han borde ha varit avstängd.

Det är inte förvånande att Donald Trump hörde av sig till Fifa för att försöka häva avstängningen av USA:s stjärnspelare Folarin Balogun inför VM-åttondelsfinalen mot Belgien, tycker DN:s Björn af Kleen. Det som överraskar är att korruptionen sker öppet och i dagsljus.

”’Briljant’, kallade Trump själv Fifas beslut och tog utan att tveka på sig äran för påtryckningen”, skriver han.

Det står nu klart att Donald Trump är lika korrupt som det internationella fotbollsförbundet, skriver Aftonbladets Andreas Cervenka. Han har samma känslor som af Kleen efter skandalen.

”Det värsta med att Donald Trump tycks ha påverkat Fifas beslut om en enskild spelare är inte bara att det hände. Utan att det inte kändes så förvånande”, skriver Cervenka.

Noa Bachner på Expressen skräder inte heller orden efter att Trump på en pressträff öppet lagt ut texten om hur han hörde av sig till Fifa för att han inte gillade Baloguns straff.

”VM:s integritet har avrättats i direktsändning, och det är svårt att se hur mästerskapet eller Fifa i sin nuvarande form ska återhämta sig”, skriver han.