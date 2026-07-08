Analys: ”Varken Trump eller Iran vill ha nytt krig”

Det är inte mycket som talar för att ett fullskaligt krig ska återupptas mellan USA och Iran. Det skriver DN:s Michael Winiarski i en analys efter de båda ländernas attacker natten till onsdagen.

De iranska ledarna behöver en period av lugn för återuppbyggnad och Trump är inte intresserad av ett nytt storkrig, konstaterar han.

”Särskilt med tanke på att han nu bör ha insett att det inte går att knäcka den islamiska republiken med ett bombkrig.”

BBC:s Carrie Davies skriver i en analys att Trump håller dörren lite på glänt när han säger att vapenvilan – men inte förhandlingarna – är över.

”Frågan är, kommer det att innebära en återgång till tidigare fientligheter?”

Helt uppenbart är att det helt saknas förtroende mellan de stridande parterna, enligt SVT:s Mellanösternkorrespondent Samir Abu Eid.

– Det är svårt att se hur de ska kunna sätta sig vid förhandlingsbordet efter de här allvarliga attackerna. Det vi har sett ske nu i natt liknar ju krig, säger han i SVT:s sändning.