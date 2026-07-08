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Trump: Vapenvilan med Iran är över
Vapenvilan med Iran är ”över”, enligt USA:s president Donald Trump.
– Det är bortkastad tid att ha med dem att göra.
Under natten har USA attackerat ett 80-tal mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot Bahrain och Kuwait. USA motiverar sina anfall med iranska attacker mot fartyg i Hormuzsundet under gårdagen.
Trump gjorde uttalandet inför dagens överläggningar vid Natos toppmöte i Ankara. Han kallade också iranierna för ett ”ondskefullt, sjukt folk”.
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USA och Iran — det gäller saken
- USA och Iran har återigen trappat upp konflikten kring Hormuzsundet med attacker mot fartyg och militära mål.
- Iran har beskjutit och skadat ett kommersiellt fartyg i Hormuzsundet, vilket lett till att USA svarat med flyganfall mot iranska mål vid sundet.
- Efter nattens attacker säger sig Iran ha genomfört anfall mot amerikanska baser i Bahrain och Kuwait, vilket fått flyglarm att ljuda i regionen.
- USA skärpte i går sanktionerna genom att återkalla ett undantag som tillåtit Iran att sälja viss olja. Oljepriset har stigit på de nya händelserna.
- Båda sidor anklagar varandra för att ha brutit den bräckliga vapenvila som nyligen ingicks.
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