Trump: Vapenvilan med Iran är över

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Vapenvilan med Iran är ”över”, enligt USA:s president Donald Trump.

– Det är bortkastad tid att ha med dem att göra.

Under natten har USA attackerat ett 80-tal mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot Bahrain och Kuwait. USA motiverar sina anfall med iranska attacker mot fartyg i Hormuzsundet under gårdagen.

Trump gjorde uttalandet inför dagens överläggningar vid Natos toppmöte i Ankara. Han kallade också iranierna för ett ”ondskefullt, sjukt folk”.

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