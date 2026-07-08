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USA flaggar för nya angrepp mot Iran: ”Finns inget de kan göra åt saken”

Av Jacob Ruderstam
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USA varnar Iran för att det kan ske fler kraftfulla attacker i natt. Presidenten Donald Trump säger på en pressträff att militären kan ”slå ut fler båtar”.

– Vanligtvis hade jag inte berättat det för er, men det finns ingenting Iran kan göra åt saken. Så svaret är att det förmodligen kommer att ske, säger han enligt Sky News.

Trump utesluter inte heller att USA riktar attacker mot energianläggningar och vattenverk, även om han påstår att han inte vill göra det.

Efter nattens amerikanska attacker mot Hormuzsundet anklagar båda sidor varandra för att bryta mot den sköra vapenvilan.

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