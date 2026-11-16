Spaniens premiärminister Pedro Sánchez utlyste nyval efter att hans regering misslyckats med att driva igenom åtgärder för att lösa landets bostadskris. Men draget kan innebära ett slut på åtta år av socialistiskt styre i Spanien, och leda till att ett ytterhögerparti tar plats i regeringen för första gången sedan diktatorn Francisco Franco död 1975. Det skriver The Guardians Sam Jones i en analys.

Mycket pekar på att konservativa PP blir den stora valvinnaren. De senaste åren har partiet antagit en betydligt vänligare ton gentemot högerpopulistiska partiet Vox.

”PP och Vox styr redan tillsammans i fyra spanska regioner, så det finns en etablerad praxis för överenskommelser mellan de båda partierna”, skriver Jones.

Att Sánchez valde att utlysa nyval trots de tvivelaktiga utsikterna kom inte som någon överraskning, enligt New York Times Jason Horowitz. Den spanske premiärministern har i månader sökt efter en väg för att behålla makten och hoppas att spanjorerna kommer att se valet som ”ett symboliskt vägskäl”, skriver han.