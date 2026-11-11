Ett fåtal demonstranter sköt fyrverkerier mot poliser och slog sönder skyltfönster i Barcelona efter att dagens demonstration med 55 000 deltagare avslutats, rapporterar RTVE. Minst 18 personer har gripits.

”Varken våld eller vandalisering representerar dem som har demonstrerat fredligt hela dagen”, skriver Kataloniens regionpresident Salvador Illa i ett uttalande enligt Barna Diario.

I Madrid där 120 000 deltog i protesterna har två personer gripits för att ha bränt soptunnor. Uppslutningen var massiv även i flera andra städer i Spanien.