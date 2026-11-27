Boendekostnaderna slår hårt mot spanjorer med låga inkomster. Den fattigaste femtedelen lägger i snitt 57 procent av inkomsten på hyran.

Spanien har den femte högsta andelen i EU som har svårt att ha råd med grundläggande saker som mat och kläder eller att träffa vänner, rapporterar El País.

Förra året befann sig 8,1 procent av spanjorerna i den situationen, jämfört med 6,3 procent i EU. Bara Rumänien, Bulgarien, Grekland och Ungern låg högre.

Ett jobb är inte alltid tillräckligt. Över 30 procent av dem som lever i svår fattigdom arbetar.

Boendet är en stor del av problemet. Den femtedel av spanjorerna som har lägst inkomster lägger i snitt 57 procent av sina pengar på hyran.

Sjukdom, arbetslöshet eller att sakna familj som kan hjälpa till kan också snabbt leda till fattigdom. Nästan 9 procent av spanjorerna i arbetsför ålder levde i fattigdom förra året.

– Jag har inte ens råd att ta en Coca-Cola med mina vänner, säger 58-årige Cristóbal Núñez till El País.

Han slutade arbeta efter att ha blivit allvarligt sjuk och lever nu på bidrag.