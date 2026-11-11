De spanska protesterna mot bostadsbristen och de höga levnadskostnaderna fortsätter, trots regn och kraftiga vindar i Madrid, enligt RTVE. Fyra miljoner arbetare deltar i landets första generalstrejk på 14 år, och tiotusentals demonstrerar i flera städer, enligt The Independent.

– Jag vill ha ett normalt liv och ett eget hem, och inte behöva vända på varje euro för att kunna köpa mat. Det är inte bara mitt, utan flera generationers problem, säger måltidsbiträdet Ines Olveras till AFP.

Premiärminister Pedro Sánchez har utlyst nyval efter att han misslyckats med att få parlamentets stöd för ett åtgärdspaket mot bostadskrisen.