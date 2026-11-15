En banderoll med en bild på 87-åriga Maria del Carmen Abascal, vars vräkning utlöste landsomfattande protester, hänger på torget Puerta del Sol i Madrid. Bilden är från den 16 oktober.

Bostadskrisen i Europa driver på protester mot höga levnadskostnader. Under hösten har människor demonstrerat i bland annat Spanien, Portugal och Frankrike mot stigande hyror och allt dyrare boende. Nästa vecka väntas miljontals människor ge sig ut på gatorna, rapporterar TT.

I Spanien tog protesterna fart i september sedan en 87-årig kvinna vräkts från sin lägenhet efter 70 år på grund av en kraftig hyreshöjning.

– Det blev droppen som fick bägaren att rinna över. Men vi har sett en motsvarande utveckling i många länder, säger Martin Grander, docent i urbana studier.

Mellan 2010 och 2024 steg bostadspriserna i EU med 53 procent och hyrorna med 25 procent, enligt Eurostat. Grander pekar på att problemen är stora även i Sverige, där många inte har råd att köpa bostad. Samtidigt har satsningarna på hyresrätter och sociala bostäder minskat runt om i Europa.