Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist håller pressträff med anledning av ett nytt initiativ från partiets riksdagsgrupp och partistyrelse.

Presskonferenserna avlöste varandra på fredagen. Först släppte SD sitt ministerkrav. Därefter öppnade C för att förhandla med både S och M. Slutligen bad Ulf Kristersson om mer tid till sitt pågående sonderingsuppdrag – och fick det.

Helheten är förvirrande för både väljare och tyckare, medger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.

– Det rör på sig. En sak är säker och det är att spelet mellan partierna går på högvarv nu, säger han.

Aftonbladets inrikespolitiske kommentator Oisin Cantwell håller inte med och skriver att läget är lika låst som det varit de senaste 54 dagarna. Han beskriver det som att Elisabeth Thand Ringqvist utlyst en tävling som varken Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson kan vinna – givet att de röda linjerna gentemot V och SD ligger kvar.

”Centerledaren låtsas vara vägmästare, men med kravet på att hålla ytterkanterna borta räcker det inte med att kunna erbjuda politik”, skriver Cantwell.

Expressens politiske kommentator Viktor Barth-Kron tror att M snarare än S har lättast att göra C nöjda.

”När Thand Ringqvist räknar upp Centerns kravlista i regeringsfrågan är det ju uppenbart att det nu, och förmodligen även nästa vecka, bara är Kristersson som kan pricka av alla punkter”, skriver han på X.

Elisabeth Marmorstein, inrikespolitisk kommentator hos SVT Nyheter, tycker att utvecklingen för tankarna till 2018.

– Då var det parallella förhandlingar. Annie Lööf (C) förhandlade både med Moderaterna och Socialdemokraterna. Nu vill uppenbarligen Centerpartiet göra om den här manövern, säger hon.