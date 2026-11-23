Jensen Huang återinsattes som vd för Nvidia bara elva dagar efter sin avgång. Beslutet fick aktien att rusa över 30 procent.

Wall Street jublar inte bara över att Jensen Huang är tillbaka på Nvidia. Investerarna räknar också med att han ska fortsätta pumpa in pengar i AI-branschen – trots risken att blåsa upp en bubbla, skriver analytiker.

Joakim Rönning på EFN menar att Huangs återkomst kan hålla pengarna i rullning. Nvidia investerar nämligen i AI-bolag som sedan använder pengarna för att köpa Nvidias egna chip. På så sätt bidrar bolaget till att finansiera efterfrågan på sina produkter.

Men Nvidia kan inte finansiera hela AI-boomen själv, varnar James Mackintosh i Wall Street Journal. Investerare tvivlar på om datacentren lönar sig, och han frågar sig om börsrusningen bara är ”en död katts studs” – en tillfällig uppgång innan börsen faller igen.

Reuters analytiker påpekar att Huangs återkomst löser en förtroendekris, men inte själva problemen som utlöste AI-oron från början.