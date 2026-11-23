Analyser: ”En död katts studs” – Nvidias rusning kan bli kort
Wall Street jublar inte bara över att Jensen Huang är tillbaka på Nvidia. Investerarna räknar också med att han ska fortsätta pumpa in pengar i AI-branschen – trots risken att blåsa upp en bubbla, skriver analytiker.
Joakim Rönning på EFN menar att Huangs återkomst kan hålla pengarna i rullning. Nvidia investerar nämligen i AI-bolag som sedan använder pengarna för att köpa Nvidias egna chip. På så sätt bidrar bolaget till att finansiera efterfrågan på sina produkter.
Men Nvidia kan inte finansiera hela AI-boomen själv, varnar James Mackintosh i Wall Street Journal. Investerare tvivlar på om datacentren lönar sig, och han frågar sig om börsrusningen bara är ”en död katts studs” – en tillfällig uppgång innan börsen faller igen.
Reuters analytiker påpekar att Huangs återkomst löser en förtroendekris, men inte själva problemen som utlöste AI-oron från början.