Nvidias vd Jensen Huang blev av med jobbet i elva dagar. Arkivbild.

Hur hårt aktieägare och Vita huset pressade Nvidia att återinsätta Jensen Huang som vd är oklart, men många ville ha honom tillbaka. Det säger Interactive Brokers chefsstrateg Steve Sosnick till Reuters.

– Det visar ändå till viss del att Huang var för viktig för att sparkas.

Flera bedömare ser återkomsten som en stor överraskning, men ingen fullständig chock. Huang har blivit en så central del av AI-boomen att hans avgång skapade osäkerhet i en redan skakig bransch, skriver Emarketers analytiker Jacob Bourne enligt Bloomberg.

Analytikern Jack Gold kallar däremot beslutet att ta tillbaka Huang medan spionhärvan fortfarande utreds för ”ett stort misstag”, enligt AFP.

– Det här förstärker ytterligare bilden av att de mäktiga techprofilerna inte behöver följa samma regler som vi andra.