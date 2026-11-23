Jensen Huang blir vd för AI-jätten Nvidia igen, enligt ett pressmeddelande från bolaget. Han återinsätts med omedelbar verkan.

Huang tvingades avgå för drygt en vecka sedan efter avslöjanden om flera utomäktenskapliga relationer, bland annat med den misstänkta kinesiska spionen Alice Huang.

Styrelsen uppger att beslutet fattats efter inspel från tjänstemän i den amerikanska regeringen, som bedömer att Huangs återkomst inte innebär någon säkerhetsrisk.

– Det är en ära för mig att få återvända till Nvidia och leda ett av världens mest betydelsefulla teknikbolag i början av en ny industriell revolution, säger Jensen Huang.