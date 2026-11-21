Madison Huang med maken Nico Carpez – även han jobbar på Nvidia – till vänster. Till höger Spencer Huang.

Nvidias styrelse har sparkat vd:n Jensen Huang efter att han blivit påkommen med flera otrohetsaffärer, bland annat med en misstänkt kinesisk spion. Nu står styrelsen, enligt NBC News, inför ett ganska pikant problem: Huangs två barn uppbär fortfarande miljonlöner från företaget.

– Det är otroligt obekvämt, säger en källa med insyn.

Spencer och Madison Huang är båda tekniskt sett mellanchefer, men har också följt med sin far på affärsresor och tagit på sig representationsuppdrag. Enligt Wall Street Journal har de båda barnen behandlats som en del av ett ”kungahus” med deras pappa i spetsen.