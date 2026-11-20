Källor: Huang hotade att slita huvudet av anställd
Nvidias avgående vd och medgrundare Jensen Huang anklagas för att under flera årtionden ha hotat och trakasserat anställda, rapporterar New York Times med hänvisning till dokument och intervjuer med källor.
Anklagelserna går tillbaka till tidigt 2000-tal och Huang ska själv ha försvarat sitt beteende med att det gör anställda mer motiverade. Bland flera exempel på grova hot nämns hur han vid ett tillfälle ska ha sagt till en anställd att han skulle slita huvudet av personen och ”pissa på hjärnan”. En annan gång ska han ha sagt till en anställd att personens mamma borde ha gjort abort.
Tidningen skriver samtidigt att tusentals anställda vill ha tillbaka Huang som vd, men att personer på båda sidor anser att han byggt upp en sektliknande företagskultur.
Jensen Huangs avgång — det gäller saken
- Jensen Huang avgick som vd för Nvidia efter avslöjanden om tre utomäktenskapliga relationer, varav en med Alice Huang som misstänks vara kinesisk spion.
- Alice Huang ledde tidigare Megaspeed, ett Singaporebaserat bolag som var stor kund hos Nvidia och misstänks ha smugglat AI-chip till Kina.
- Amerikanska myndigheter och FBI har inlett utredningar om Nvidias chipaffärer och om känslig teknik kan ha nått Kina via Alice Huang och Megaspeed.
- Nvidias styrelse har tillsatt en oberoende utredning och utsett finanschefen Colette Kress till tillförordnad vd efter Huangs avgång.
- President Donald Trump har uttryckt stöd för Huang men kritiseras av politiska motståndare för att inte ha agerat tidigare mot spionmisstankarna.