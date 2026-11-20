Nvidias avgående vd och medgrundare Jensen Huang anklagas för att under flera årtionden ha hotat och trakasserat anställda, rapporterar New York Times med hänvisning till dokument och intervjuer med källor.

Anklagelserna går tillbaka till tidigt 2000-tal och Huang ska själv ha försvarat sitt beteende med att det gör anställda mer motiverade. Bland flera exempel på grova hot nämns hur han vid ett tillfälle ska ha sagt till en anställd att han skulle slita huvudet av personen och ”pissa på hjärnan”. En annan gång ska han ha sagt till en anställd att personens mamma borde ha gjort abort.

Tidningen skriver samtidigt att tusentals anställda vill ha tillbaka Huang som vd, men att personer på båda sidor anser att han byggt upp en sektliknande företagskultur.