USA:s finansinspektion SEC har inlett en utredning av Nvidia, rapporterar Wall Street Journal. Granskningen rör bland annat vilken information Nvidia har lämnat till investerare om Jensen Huangs utomäktenskapliga relationer och bolagets försäljning av AI-chip i Asien.

Huang lämnade vd-posten i helgen efter att det avslöjats att han haft en otrohetsaffär med en kvinna som misstänks vara kinesisk spion. Enligt medieuppgifter har han även haft relationer med två kvinnliga Nvidia-anställda, men dessa har inte bekräftats offentligt.