Huang ska vittna i öppen utfrågning i senaten
Nvidias tidigare vd Jensen Huang har gått med på att vittna i den amerikanska senatens bankutskott, rapporterar Politico. Även USA:s handelsminister Howard Lutnick har kallats till utskottet.
Bakgrunden är oro för att amerikansk chipteknik kan ha hamnat i kinesiska händer genom Huangs relation med en kvinna som misstänks vara kinesisk spion.
Det blir den första offentliga utfrågningen av Huang sedan skandalen briserade. Huang ska även frågas ut bakom stängda dörrar i USA:s andra kammare, representanthuset.
Nvidia-dramat — det gäller saken
- Nvidias vd Jensen Huang avgick den 12 november efter avslöjanden om tre utomäktenskapliga relationer, varav en med Alice Huang som misstänks vara kinesisk spion.
- Alice Huang ledde tidigare Megaspeed, ett Singaporebaserat bolag som var storkund hos Nvidia och misstänks ha smugglat AI-chip till Kina i strid med amerikanska exportregler.
- Jensen Huang och Nvidia utreds nu av FBI, USA:s finansinspektion SEC och kongressen för möjliga säkerhetsrisker och informationsläckor kopplade till affärerna och chipexporten.
- Kinas utrikesdepartement har avfärdat spionanklagelserna som grundlösa, medan amerikanska politiker och myndigheter kritiserat Vita husets och handelsdepartementets hantering av ärendet.
- Nvidias styrelse har utsett finanschefen Colette Kress till tillförordnad vd och meddelat att man inte planerar att återinsätta Jensen Huang, trots påtryckningar från bland andra Elon Musk och Donald Trump.
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