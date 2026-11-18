Nvidias tidigare vd Jensen Huang har gått med på att vittna i den amerikanska senatens bankutskott, rapporterar Politico. Även USA:s handelsminister Howard Lutnick har kallats till utskottet.

Bakgrunden är oro för att amerikansk chipteknik kan ha hamnat i kinesiska händer genom Huangs relation med en kvinna som misstänks vara kinesisk spion.

Det blir den första offentliga utfrågningen av Huang sedan skandalen briserade. Huang ska även frågas ut bakom stängda dörrar i USA:s andra kammare, representanthuset.