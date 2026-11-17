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Styrelsen planerar inte för Huangs återkomst till Nvidia
Nvidias ordförande Harvey Jones säger att styrelsen inte har för avsikt att göra Jensen Huang till vd igen, rapporterar CNBC.
Tidigare i dag bröt Jensen Huang tystnaden efter avgången i en intervju med Wall Street Journal. Då sa han att han var öppen för att återvända till chipjätten – om styrelsen vill.
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