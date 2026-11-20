Den misstänkta kinesiska spionen Alice Huang, som står i centrum för otrohetshärvan kring AI-jätten Nvidias avgående vd Jensen Huang, har via sin familj och andra närstående kopplingar till den kinesiska försvarsindustrin. Det rapporterar New York Times med hänvisning till en analys från underrättelseföretaget Strider Technologies.

Motsvarande drygt 36 miljarder kronor av statliga kinesiska medel ska ha slussats genom företag som har kopplingar till den misstänkta spionen eller personer i hennes närhet. Huang uppges ha kopplingar till ett nätverk av företag som knyter samman officiella Nvidia-partners med projekt inom den kinesiska militären.

Uppgifterna är en del av USA:s utredningar om Huangs kopplingar till den kinesiska staten, enligt tidningens källor.