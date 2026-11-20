Spionmisstänkta Huang kan ha koppling till Kinas militär
Den misstänkta kinesiska spionen Alice Huang, som står i centrum för otrohetshärvan kring AI-jätten Nvidias avgående vd Jensen Huang, har via sin familj och andra närstående kopplingar till den kinesiska försvarsindustrin. Det rapporterar New York Times med hänvisning till en analys från underrättelseföretaget Strider Technologies.
Motsvarande drygt 36 miljarder kronor av statliga kinesiska medel ska ha slussats genom företag som har kopplingar till den misstänkta spionen eller personer i hennes närhet. Huang uppges ha kopplingar till ett nätverk av företag som knyter samman officiella Nvidia-partners med projekt inom den kinesiska militären.
Uppgifterna är en del av USA:s utredningar om Huangs kopplingar till den kinesiska staten, enligt tidningens källor.
Jensen Huangs avgång — det gäller saken
- Jensen Huang avgick som vd för Nvidia efter avslöjanden om tre utomäktenskapliga relationer, varav en med Alice Huang som misstänks vara kinesisk spion.
- Alice Huang ledde tidigare Megaspeed, ett Singaporebaserat bolag som var stor kund hos Nvidia och misstänks ha smugglat AI-chip till Kina.
- Amerikanska myndigheter och FBI har inlett utredningar om Nvidias chipaffärer och om känslig teknik kan ha nått Kina via Alice Huang och Megaspeed.
- Nvidias styrelse har tillsatt en oberoende utredning och utsett finanschefen Colette Kress till tillförordnad vd efter Huangs avgång.
- President Donald Trump har uttryckt stöd för Huang men kritiseras av politiska motståndare för att inte ha agerat tidigare mot spionmisstankarna.