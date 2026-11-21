Trump ber Nvidia igen: Ta tillbaka Jensen Huang
Donald Trump ber återigen Nvidias styrelse att ta tillbaka Jensen Huang som vd, skriver Politico.
– Jag tycker att företaget, om de är smarta, borde ta den briljante mannen, godta hans ursäkter, och låta honom komma tillbaka till jobbet.
Jensen Huang tvingades lämna bolaget han grundade efter att han avslöjats med flera otrohetsaffärer, varav en med en misstänkt kinesisk spion. Nvidias styrelse har efter tidigare påtryckningar från Trump meddelat att en återkomst för Huang inte är aktuell.
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