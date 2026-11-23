USA följde Alice Huang – nya uppgifter om honungsfälla
Amerikansk underrättelsetjänst har i över ett år följt spionanklagade Alice Huangs kontakter med Kinas säkerhetstjänst, enligt källor till New York Times. Kontakterna ska ha pågått samtidigt som hon hade en affär med Nvidias dåvarande vd Jensen Huang.
Det är överlappningen mellan kontakterna, kärleksrelationen och Alice Huangs bolag Megaspeeds omfattande köp av Nvidia-chip som fått amerikanska myndigheter att misstänka att Jensen Huang utsatts för en kinesisk honungsfälla.
Enligt tidningens källor har USA även samlat bevis för att Alice Huangs affärspartner Kang Wei arbetat med den kinesiska underrättelsetjänsten. Båda utreds för misstänkt inblandning i ett nätverk som kan ha smugglat avancerade Nvidia-chip till Kina för att kringgå amerikanska exportrestriktioner.
Jensen Huangs avgång — det gäller saken
- Jensen Huang avgick som vd för Nvidia efter avslöjanden om tre utomäktenskapliga relationer, varav en med Alice Huang som misstänks vara kinesisk spion.
- Alice Huang ledde tidigare Megaspeed, ett Singaporebaserat bolag som var stor kund hos Nvidia och misstänks ha smugglat AI-chip till Kina.
- Amerikanska myndigheter och FBI har inlett utredningar om Nvidias chipaffärer och om känslig teknik kan ha nått Kina via Alice Huang och Megaspeed.
- Nvidias styrelse har tillsatt en oberoende utredning och utsett finanschefen Colette Kress till tillförordnad vd efter Huangs avgång.
- President Donald Trump har uttryckt stöd för Huang men kritiseras av politiska motståndare för att inte ha agerat tidigare mot spionmisstankarna.