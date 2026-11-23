Amerikansk underrättelsetjänst har i över ett år följt spionanklagade Alice Huangs kontakter med Kinas säkerhetstjänst, enligt källor till New York Times. Kontakterna ska ha pågått samtidigt som hon hade en affär med Nvidias dåvarande vd Jensen Huang.

Det är överlappningen mellan kontakterna, kärleksrelationen och Alice Huangs bolag Megaspeeds omfattande köp av Nvidia-chip som fått amerikanska myndigheter att misstänka att Jensen Huang utsatts för en kinesisk honungsfälla.

Enligt tidningens källor har USA även samlat bevis för att Alice Huangs affärspartner Kang Wei arbetat med den kinesiska underrättelsetjänsten. Båda utreds för misstänkt inblandning i ett nätverk som kan ha smugglat avancerade Nvidia-chip till Kina för att kringgå amerikanska exportrestriktioner.