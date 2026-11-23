Trump: Jag övertygade styrelsen att ta tillbaka Huang
Donald Trump välkomnar beskedet att Jensen Huang återinrättas som vd för AI-chipjätten Nvidia. I ett inlägg på Truth Social kallar han styrelsens beslut för ”riktigt och korrekt”. Enligt Trump behövs Jensens ledarskap för att säkerställa både Nvidias och den amerikanska ekonomins framgång och välstånd.
”Grattis till Jensen, Nvidias styrelse, det amerikanska folket – och faktiskt hela världen!” skriver presidenten.
Samtidigt säger Trump till CNBC att han hade ett finger med i spelet när Jensen Huang återinrättades. Enligt presidenten bad styrelsen om hans försäkran att Huang inte innebär något hot mot USA:s nationella säkerhet.
– Och jag övertygade dem, säger Trump.
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