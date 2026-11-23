Jensen Huang grundade Nvidia 1993 tillsammans med Chris Malachowsky och Curtis Priem. Då satsade bolaget på grafikkort för datorspel.

Bara elva dagar efter att ha avgått efter flera skandaler är Jensen Huang tillbaka på Nvidia. Hans återkomst kan vara det bästa beslutet för bolaget – men visar också på en allvarlig svaghet, enligt analytiker.

Under mer än 30 år har Huang byggt Nvidia kring sig själv och skapat kundrelationer som är nästan omöjliga att ersätta. För en utomstående vore det en ”mardröm” att ta över, skriver Emanuel Sidea i Dagens Industri.

En ny vd skulle behöva flera år för att bygga upp samma relationer. Men när konkurrensen ökar har Nvidia inte den tiden, enligt Sidea.

Enligt Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud är Nvidia så beroende av Huang att hans avgång skulle kunna hota både bolaget och hela AI-branschen.