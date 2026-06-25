Analyser: H&M måste vända trenden – och kanske byta vd
Det är uppenbart att vd:n Daniel Ervérs strategi inte fungerar, skriver DI:s Julia Forsberg Tåhlin efter H&M:s delårsrapport.
Hon konstaterar att försäljningen länge stått stilla och ser inga tecken på trendbrott i rapporten. En stor del av lönsamhetsförbättringarna ligger dessutom redan bakom modejätten. Utan bättre försäljningstillväxt kommer marginalerna att börja plana ut, skriver Forsberg Tåhlin och avslutar:
”Styrelsen borde börja fundera på om det behövs ett nytt ledarskap.”
Precis som Forsberg Tåhlin noterar EFN:s Peter Hedlund att H&M:s rivaler som Zara-ägaren Inditex drar ifrån.
Han konstaterar att förändringarna i försäljningsorganisationen som sänker det gångna kvartalets resultat med 679 miljoner är en smäll som i rättvisans namn bör delas upp på fler kvartal. Men ändringarna måste samtidigt sätta fart på den svaga tillväxten för att trenden med stigande marginaler ska hålla i sig, skriver Hedlund.
Andra kvartalet 2026
Omsättning: 54 828 miljoner kr
Väntat (Infront): 55 142 miljoner kr
2025: 56 714 miljoner kr
Rörelseresultat: 5 913 miljoner kr
Väntat (Infront): 6 384 miljoner kr
2025: 5 914 miljoner kr
Rörelsemarginal: 10,8 procent
Väntat (Infront): 11,6 procent
2025: 10,4 procent