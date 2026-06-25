Analyser: H&M måste vända trenden – och kanske byta vd

Det är uppenbart att vd:n Daniel Ervérs strategi inte fungerar, skriver DI:s Julia Forsberg Tåhlin efter H&M:s delårsrapport.

Hon konstaterar att försäljningen länge stått stilla och ser inga tecken på trendbrott i rapporten. En stor del av lönsamhetsförbättringarna ligger dessutom redan bakom modejätten. Utan bättre försäljningstillväxt kommer marginalerna att börja plana ut, skriver Forsberg Tåhlin och avslutar:

”Styrelsen borde börja fundera på om det behövs ett nytt ledarskap.”

Precis som Forsberg Tåhlin noterar EFN:s Peter Hedlund att H&M:s rivaler som Zara-ägaren Inditex drar ifrån.

Han konstaterar att förändringarna i försäljningsorganisationen som sänker det gångna kvartalets resultat med 679 miljoner är en smäll som i rättvisans namn bör delas upp på fler kvartal. Men ändringarna måste samtidigt sätta fart på den svaga tillväxten för att trenden med stigande marginaler ska hålla i sig, skriver Hedlund.