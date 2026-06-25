ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
H&M-gruppens vd Daniel Ervér vid morgonens rapportkonferens. (Claudio Bresciani/TT / TT Nyhetsbyrån)
Rapportfloden

Analyser: H&M måste vända trenden – och kanske byta vd

Av Andreas Victorzon
Publicerad:

Det är uppenbart att vd:n Daniel Ervérs strategi inte fungerar, skriver DI:s Julia Forsberg Tåhlin efter H&M:s delårsrapport.

Hon konstaterar att försäljningen länge stått stilla och ser inga tecken på trendbrott i rapporten. En stor del av lönsamhetsförbättringarna ligger dessutom redan bakom modejätten. Utan bättre försäljningstillväxt kommer marginalerna att börja plana ut, skriver Forsberg Tåhlin och avslutar:

”Styrelsen borde börja fundera på om det behövs ett nytt ledarskap.”

Precis som Forsberg Tåhlin noterar EFN:s Peter Hedlund att H&M:s rivaler som Zara-ägaren Inditex drar ifrån.

Han konstaterar att förändringarna i försäljningsorganisationen som sänker det gångna kvartalets resultat med 679 miljoner är en smäll som i rättvisans namn bör delas upp på fler kvartal. Men ändringarna måste samtidigt sätta fart på den svaga tillväxten för att trenden med stigande marginaler ska hålla i sig, skriver Hedlund.

Julia Forsberg Tåhlin: H&M:s strategi fungerar inte
analys · Dagens Industri  · Ofta betalvägg
Peter Hedlund: Mer av samma – det krävs för att lyfta aktien
analys · efn.se

Andra kvartalet 2026

Omsättning: 54828 miljoner kr
Väntat (Infront): 55 142 miljoner kr
2025: 56 714 miljoner kr

Rörelseresultat: 5913 miljoner kr
Väntat (Infront): 6 384 miljoner kr
2025: 5 914 miljoner kr

Rörelsemarginal: 10,8 procent
Väntat (Infront): 11,6 procent
2025: 10,4 procent

Läs hela rapporten här
hmgroup.com
Vd: Vårt långsiktiga arbete har stärkt lönsamheten
pressmeddelande · mfn.se
H&M:s organiska försäljning stod som väntat stilla
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
H&M spår försäljning i juni i nivå med i fjol
Direkt  · Ofta betalvägg
Valutajusterat minskade varulagret med 2 procent
Direkt  · Ofta betalvägg
H&M väntas redovisa 6 384 miljoner kronor i rörelseresultat
borsvarlden.com
Annons
Byt bredband i dag – hitta aktuella kampanjer på 30 sekunder hos Bredbandsval
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen