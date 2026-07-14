Analyser: Trump är piratkungen i Hormuzsundet

Donald Trumps olika utspel under de senaste dygnen sågas av analytiker i The Independent och CNN.

CNN:s Stephen Collinson skriver att Iran slagit Trump på det han själv säger sig vara bäst på.

Trump säger att han ska ta betalt för passage i Hormuzsundet – Iran säger att deras tullar är billigare. Trump anklagar Iran för att ha brutit mot avtalet, när Trump själv gjort sig ökänd för att riva upp överenskommelser världen över, skriver Collinson.

”Iran bestämmer fortfarande över dynamiken i den här uppgörelsen”, skriver han.

I sin analys för The Independent skriver Sean O’Grady att Trumps försök att slå mynt på sundet börjar likna rån på de sju haven.

”Allt han behöver är en papegoja på axeln, ett träben och en ögonlapp – sedan är Donald Trump klar som piratkung av Hormuzsundet”, skriver han.

Stephen Collinson avslutar sin analys med att konstatera att Trump brottats med samma fråga i nästan fem månader: Hur ska han ta sig ur kriget?