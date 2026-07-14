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USA:s president Donald Trump. (Julia Demaree Nikhinson /AP/TT / AP)
Irankriget

Analyser: Trump är piratkungen i Hormuzsundet

Av Hedda Hallsenius
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Donald Trumps olika utspel under de senaste dygnen sågas av analytiker i The Independent och CNN.

CNN:s Stephen Collinson skriver att Iran slagit Trump på det han själv säger sig vara bäst på.

Trump säger att han ska ta betalt för passage i Hormuzsundet – Iran säger att deras tullar är billigare. Trump anklagar Iran för att ha brutit mot avtalet, när Trump själv gjort sig ökänd för att riva upp överenskommelser världen över, skriver Collinson.

”Iran bestämmer fortfarande över dynamiken i den här uppgörelsen”, skriver han.

I sin analys för The Independent skriver Sean O’Grady att Trumps försök att slå mynt på sundet börjar likna rån på de sju haven.

”Allt han behöver är en papegoja på axeln, ett träben och en ögonlapp – sedan är Donald Trump klar som piratkung av Hormuzsundet”, skriver han.

Stephen Collinson avslutar sin analys med att konstatera att Trump brottats med samma fråga i nästan fem månader: Hur ska han ta sig ur kriget?

Stephen Collinson: Iran spelar med Trumps regler – och fördjupar hans dilemma
analys · CNN
Sean O’Grady: Trump beter sig som en patetisk piratkung i Hormuzsundet
analys · Independent
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