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Arkivbild från Hormuzsundet. (Razieh Poudat /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenIrankriget

USA riktar nya attacker mot Iran – Iran skjuter mot Kuwait

Av Hedda Hallsenius
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USA riktar nya luftangrepp mot Iran, meddelar USA:s centralkommando Centcom på X.

Enligt Centcom är syftet att ”fortsätta att bryta ner Irans förmågor, som används för att attackera kommersiella fartyg i Hormuzsundet”.

Centcom tillägger att attackerna sker medan amerikanska styrkor förbereder sig för att återupprätta blockaden mot iranska hamnar.

Under dagen har Iran riktat flera attacker mot Kuwait, bland annat mot en oljerigg strax utanför kusten.

Centcom på X
x.com
USA:s attacker kommer en timme innan blockaden inleds
CNN
Kuwait kallar Irans attack för ”fientlig och kriminell”
CNN
The Guardian rapporterar löpande
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