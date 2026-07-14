USA riktar nya attacker mot Iran – Iran skjuter mot Kuwait

USA riktar nya luftangrepp mot Iran, meddelar USA:s centralkommando Centcom på X.

Enligt Centcom är syftet att ”fortsätta att bryta ner Irans förmågor, som används för att attackera kommersiella fartyg i Hormuzsundet”.

Centcom tillägger att attackerna sker medan amerikanska styrkor förbereder sig för att återupprätta blockaden mot iranska hamnar.

Under dagen har Iran riktat flera attacker mot Kuwait, bland annat mot en oljerigg strax utanför kusten.