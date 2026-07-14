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Donald Trump. (Alex Brandon /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenIrankriget

Trump till kongressen: Kriget har återupptagits

Av Anders Hovne
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USA:s krig mot Iran återupptogs formellt den 7 juli, efter en månads vapenvila. Det har president Donald Trump meddelat kongressen i ett brev, daterat 10 juli, rapporterar flera amerikanska medier. Enligt Politico innebär det att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande.

I brevet skriver Trump att målet med de återupptagna attackerna är att ”slå ut iranska militäranläggningar som utgör hot mot amerikanska styrkor och kommersiell sjöfart”.

De senaste dagarna har USA genomfört återkommande attacker mot mål i Iran. Iran har svarat med attacker mot amerikanska baser i Mellanöstern samt mot fartyg i Hormuzsundet.

USA har slagit mot 300 mål de senaste dagarna
www.politico.com
I maj meddelade Trump kongressen att kriget hade avslutats
CBS News
Kriget startade med USA:s och Israels attacker 28 februari
Reuters  · Ofta betalvägg
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