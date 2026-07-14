ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Fartyg i Hormuzsundet. (Amirhosein Khorgooi /AP/TT)
MellanösternkrisenIrankriget

Iran attackerar fartyg – en död och flera skadade

Av Anders Hovne
Publicerad: . Uppdaterad:

En person har dödats i iranska attacker mot två fartyg i Hormuzsundet i natt. Det uppger Förenade arabemiratens försvarsdepartement, rapporterar TT. Ytterligare åtta personer har skadats, varav två allvarligt.

Attackerna ska ha skett mot Omans territorialvatten. Enligt Irans revolutionsgarde ignorerade fartygen ”upprepade varningar”.

De iranska attackerna föregicks av nya kraftiga amerikanska anfall mot Iranm för tredje natten i rad. Det amerikanska centralkommandot meddelar på X att militära mål i flera iranska städer träffats. USA:s president Donald Trump lovar att anfallen kommer att fortsätta.

– Vi kommer att slå till mot dem mycket hårt i kväll, och vi kommer att slå till hårt mot dem i morgon. Och det finns inte ett jävla dugg de kan göra åt det, säger han i en intervju med den konservativa profilen Hugh Hewitt som flera medier återger.

Iran: De attackerades och blev satta ur spel
TT
Iran har även attackerat Bahrain
AP  · Ofta betalvägg
Trump hotar att attackera underjordisk kärnteknikanläggning
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
Ska slå mot anläggningen ”relativt snart”
thehill.com
Anläggningen ligger nära Natanz
Expressen
Flyglarm har hörts i Bahrain
AFP  · Ofta betalvägg
Sky News rapporterar löpande
live · Sky News
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
MellanösternkrisenIrankrigetUSAMellanösternIranNordamerika Donald TrumpAmerikansk politik