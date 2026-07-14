Iran attackerar fartyg – en död och flera skadade

En person har dödats i iranska attacker mot två fartyg i Hormuzsundet i natt. Det uppger Förenade arabemiratens försvarsdepartement, rapporterar TT. Ytterligare åtta personer har skadats, varav två allvarligt.

Attackerna ska ha skett mot Omans territorialvatten. Enligt Irans revolutionsgarde ignorerade fartygen ”upprepade varningar”.

De iranska attackerna föregicks av nya kraftiga amerikanska anfall mot Iranm för tredje natten i rad. Det amerikanska centralkommandot meddelar på X att militära mål i flera iranska städer träffats. USA:s president Donald Trump lovar att anfallen kommer att fortsätta.

– Vi kommer att slå till mot dem mycket hårt i kväll, och vi kommer att slå till hårt mot dem i morgon. Och det finns inte ett jävla dugg de kan göra åt det, säger han i en intervju med den konservativa profilen Hugh Hewitt som flera medier återger.