Rapporter om nya smällar vid Hormuzsundet
Nya explosioner ska ha hörts i närheten av Hormuzsundet vid lunchtid på måndagen, rapporterar nyhetsbyråer.
Enligt statsstyrda Mehr har både medier och privatpersoner rapporterat om smällar i närheten av Bandar Abbas och ön Qeshm.
Det är oklart vem som ligger bakom attackerna men Iran och USA har utväxlat eld under natten.
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