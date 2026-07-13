Rapporter om nya smällar vid Hormuzsundet

En privatperson tittar i mobilen vid Hormuzsundet vid Bandar Abbas.

Nya explosioner ska ha hörts i närheten av Hormuzsundet vid lunchtid på måndagen, rapporterar nyhetsbyråer.

Enligt statsstyrda Mehr har både medier och privatpersoner rapporterat om smällar i närheten av Bandar Abbas och ön Qeshm.

Det är oklart vem som ligger bakom attackerna men Iran och USA har utväxlat eld under natten.