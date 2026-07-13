ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
En privatperson tittar i mobilen vid Hormuzsundet vid Bandar Abbas. (Razieh Poudat /AP/TT)
MellanösternkrisenIrankriget

Rapporter om nya smällar vid Hormuzsundet

Av Ebba Örn
Publicerad:

Nya explosioner ska ha hörts i närheten av Hormuzsundet vid lunchtid på måndagen, rapporterar nyhetsbyråer.

Enligt statsstyrda Mehr har både medier och privatpersoner rapporterat om smällar i närheten av Bandar Abbas och ön Qeshm.

Det är oklart vem som ligger bakom attackerna men Iran och USA har utväxlat eld under natten.

USA och Iran har attackerat varandra under natten
TT
Smällarna tycks komma från området väster om Bandar Abbas
AFP
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
MellanösternkrisenIrankrigetIranUSAMellanösternNordamerika