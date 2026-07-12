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Ön Qeshm vid ett tidigare tillfälle. (Asghar Besharati/AP/TT)
MellanösternkrisenIrankriget

Källa: Nya amerikanska attacker mot Iran

Av Joel Malmén
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USA attackerade iranska luftförsvars- och robotsystem på söndagseftermiddagen, uppger källor för flera medier.

Amerikanerna besköt också flera av revolutionsgardets båtar i Hormuzsundet.

Iranska statsmedier rapporterar att ön Qeshm i sundet anfallits med robotar, men att ingen dödats, skriver Reuters. Samtidigt uppger Kuwait att tre gränsposteringar och en oljeplattform till havs attackerats.

Även natten till söndagen attackerade USA flera platser i Iran, och iranierna svarade med drönare och robotar mot militärbaser i flera gulfstater.

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