Källa: Nya amerikanska attacker mot Iran
USA attackerade iranska luftförsvars- och robotsystem på söndagseftermiddagen, uppger källor för flera medier.
Amerikanerna besköt också flera av revolutionsgardets båtar i Hormuzsundet.
Iranska statsmedier rapporterar att ön Qeshm i sundet anfallits med robotar, men att ingen dödats, skriver Reuters. Samtidigt uppger Kuwait att tre gränsposteringar och en oljeplattform till havs attackerats.
Även natten till söndagen attackerade USA flera platser i Iran, och iranierna svarade med drönare och robotar mot militärbaser i flera gulfstater.
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