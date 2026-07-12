Källa: Nya amerikanska attacker mot Iran

Ön Qeshm vid ett tidigare tillfälle.

USA attackerade iranska luftförsvars- och robotsystem på söndagseftermiddagen, uppger källor för flera medier.

Amerikanerna besköt också flera av revolutionsgardets båtar i Hormuzsundet.

Iranska statsmedier rapporterar att ön Qeshm i sundet anfallits med robotar, men att ingen dödats, skriver Reuters. Samtidigt uppger Kuwait att tre gränsposteringar och en oljeplattform till havs attackerats.

Även natten till söndagen attackerade USA flera platser i Iran, och iranierna svarade med drönare och robotar mot militärbaser i flera gulfstater.