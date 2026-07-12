Soldater dödades efter att befäl ignorerade varningar

Familjemedlemmar till en av de soldater som dödades i attacken den 1 mars i år.

Sex amerikanska soldater dödades i en iransk attack mot industrihamnen Shuaiba i Kuwait under Irankrigets andra dag. Enligt en granskning från Washington Post föregicks attacken av underrättelseuppgifter om att hamnen var ett troligt mål, varningar som befälhavarna ignorerade.

Tidningen har pratat med 17 vittnen, däribland soldater som överlevde attacken. De är kritiska till att befälhavaren skickade trupper till hamnen trots att interna bedömningar avrådde från det, bland annat för att anläggningen saknade fullgott försvar mot drönare. Soldaterna tvivlar samtidigt på om någon kommer ställas till svars.

– Om vi ​​inte lär oss av de här misstagen, om vi alla bara köper samma lögn, då kommer det här att hända en annan enhet och de kommer att hamna i samma situation som vi gjorde, säger majoren Stephen Ramsbottom, som befann sig i byggnaden när den träffades.