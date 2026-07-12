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En motorbåt passerar fartyg i Hormuzsundet. (Amirhosein Khorgooi /AP/TT)
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Indisk medborgare saknas efter attacker utanför Oman

Av Ebba Örn
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En indisk besättningsmedlem på handelsfartyget GFS Galaxy saknas efter nattens attacker utanför Omans kust, rapporterar flera medier.

Enligt USA:s centralkommando träffades fartyget i aktern av iranska attacker, något som orsakade brand och skador i maskinrummet. Indiens utrikesdepartement samarbetar med lokala myndigheter i sökinsatsen, skriver man i ett uttalande.

”Attackerna mot handelsfartyg och civil infrastruktur i regionen måste upphöra”, skriver man vidare.

Iran och USA har under natten attackerat varandra på nytt, efter att Iran sent i går kväll meddelade att man åter stängt Hormuzsundet för trafik.

Indien fördömer attacken
Reuters  · Ofta betalvägg
Övriga tio besättningsmän har räddats med livbåt
Aftonbladet
Fartyget attackerades ungefär 17 kilometer öster om Oman
AFP  · Ofta betalvägg
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