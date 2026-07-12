Indisk medborgare saknas efter attacker utanför Oman
En indisk besättningsmedlem på handelsfartyget GFS Galaxy saknas efter nattens attacker utanför Omans kust, rapporterar flera medier.
Enligt USA:s centralkommando träffades fartyget i aktern av iranska attacker, något som orsakade brand och skador i maskinrummet. Indiens utrikesdepartement samarbetar med lokala myndigheter i sökinsatsen, skriver man i ett uttalande.
”Attackerna mot handelsfartyg och civil infrastruktur i regionen måste upphöra”, skriver man vidare.
Iran och USA har under natten attackerat varandra på nytt, efter att Iran sent i går kväll meddelade att man åter stängt Hormuzsundet för trafik.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen