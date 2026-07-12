Ministerns varning inför ny attacknatt: ”Nu får de betala”

Nya strider blossade upp i Iran under natten, rapporterar CNN med hänvisning till uppgifter från USA:s militärkommando Centcom. USA ska ha genomfört riktade attacker på flera platser i landet. Explosioner ska bland annat ha hörts längs Irans södra kust, men också längre in i landet.

Iran ska ha svarat genom att skicka robotar och drönare mot militärbaser i Gulfstaterna. Flera länder i regionen uppger att de har stoppat de iranska anfallen.

Anfallen inleddes kort efter att det iranska revolutionsgardet uppgett att Hormuzsundet stängs ”tills vidare”. Enligt revolutionsgardet skedde det efter att ett fartyg i sundet träffats av ett amerikanskt varningsskott.

USA försvarsminister Pete Hegseth meddelade kort därefter att en tredje våg av attacker den här veckan var på väg.

”Iran fattade ett dåligt beslut. Nu får de betala”, skriver han i ett inlägg på X natten mot söndagen.