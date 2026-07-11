ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
President Donald Trump vid Natos toppmöte i Ankara. (Francisco Seco /AP/TT)
MellanösternkrisenIrankriget

Trump påstår att USA har en hämndplan om Iran mördar honom: ”Bomba dem”

Av Ebba Örn
Publicerad:

Donald Trump har lämnat instruktioner för hur USA:s militär ska agera om han lönnmördas. Det hävdar den amerikanska presidenten i en intervju med New York Post.

På fredagen publicerade både Wall Street Journal och CNN uppgifter om underrättelser som pekar på att Iran övervägt en mordkomplott mot Trump. Presidenten vill inte kommentera de nya uppgifterna men påstår alltså att han lämnat ”instruktioner om något skulle hända”.

– Att bokstavligen bomba dem på nivåer som de aldrig tidigare har skådat, säger Trump.

Han skriver samtidigt att 1 000 robotar står riktade mot Iran, redo att avfyras på militärens order.

Trumps ord kommer samtidigt som Iran och USA anklagar varandra för avtalsbrott under den bräckliga vapenvilan.

Omni förklararÄr vapenvilan i Iran över? Det säger experterna

Omni Mer
Trump: Jag har varit på Irans lista länge
nypost.com
Trump: Den amerikanska militären är redo, villig och kapabel att fullständigt förgöra Iran
TT
Den bräckliga vapenvilan sviktar under upprepade strider i regionen
AP  · Ofta betalvägg
På fredagen rapporterade flera amerikanska medier om uppgifter om en iransk mordkomplott mot Trump
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
Trump har vid upprepade tillfällen sagt att Iran vill se honom död
CNN
Trump sa i onsdags att han betraktade vapenvilan med Iran som avslutad
TT
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen