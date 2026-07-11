Trump påstår att USA har en hämndplan om Iran mördar honom: ”Bomba dem”

Donald Trump har lämnat instruktioner för hur USA:s militär ska agera om han lönnmördas. Det hävdar den amerikanska presidenten i en intervju med New York Post.

På fredagen publicerade både Wall Street Journal och CNN uppgifter om underrättelser som pekar på att Iran övervägt en mordkomplott mot Trump. Presidenten vill inte kommentera de nya uppgifterna men påstår alltså att han lämnat ”instruktioner om något skulle hända”.

– Att bokstavligen bomba dem på nivåer som de aldrig tidigare har skådat, säger Trump.

Han skriver samtidigt att 1 000 robotar står riktade mot Iran, redo att avfyras på militärens order.

Trumps ord kommer samtidigt som Iran och USA anklagar varandra för avtalsbrott under den bräckliga vapenvilan.