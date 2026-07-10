Analyser: Trump kan ge upp utan att ta uranet

Än en gång faller USA tillbaka på bomber och oljesanktioner för att försöka kuva Iran, skriver David E Sanger i New York Times.

”Moroten är borta, piskan är tillbaka. Men administrationen har inte svarat på varför de tror att den här kombinationen av ekonomisk krigföring och bombanfall kommer ge ett annat resultat den här gången.”

Det finns tecken på att Trump gör sig redo att kasta in handduken utan att ha uppnått ett av sina huvudmål: att beslagta Irans anrikade uran, skriver Aaron Blake för CNN.

Administrationen har upprepade gånger kallat det ett absolut måste, fortsätter han:

”Men Trump har också luftat idén om att det kanske inte är helt nödvändigt, eftersom materialet är otillgängligt för Iran och områdena kan övervakas från rymden.”

Samtidigt växer frustrationen bland iranierna över den nye ledaren Mojtaba Khameneis frånvaro. Det kan bli ett problem för regimen, skriver Parisa Hafezi och Angus McDowall för Reuters.

”Revolutionsgardet tycks ha ett fast grepp om landet för stunden, men det är oklart hur länge ledaren för en teokratisk stat kan förbli utom synhåll.”