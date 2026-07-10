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Fartyg i Hormuzsundet. (Amirhosein Khorgooi /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenIrankriget

USA:s krav på Iran: Meddela att sundet är öppet – annars går det illa

Av Joel Malmén
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USA kräver att Iran gör ett officiellt uttalande om att Hormuzsundet är öppet, tullfritt och att inga fler skepp ska beskjutas. Det säger en grupp högt uppsatta myndighetskällor till flera medier.

– Antingen ger de oss det uttalandet eller så kommer det gå illa för dem, säger en av dem.

USA förväntar sig uttalandet efter att Irans och Omans utrikesministrar mötts i Oman på lördagen, enligt källorna. De kräver också att Iran lämnar över det anrikade uran som ligger begravet under den bombade anläggningen i Isfahan.

Enligt källorna utspelar sig just nu en intern maktstrid mellan mer hårdföra och mer pragmatiska figurer i Iran, vilket gör det svårare att nå ett avtal.

Omni förklararÄr vapenvilan i Iran över? Det säger experterna

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Iran: Bara vi avgör vad som händer med sundet
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Trump: Vapenvilan är över
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Enligt källorna skyllde Iran fartygsattacker på enskilda militärenheter
NY Times  · Ofta betalvägg
Samtal om Hormuzsundet i Oman på lördagen
www.axios.com
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