Expert: Mordplanens tajming är inte förvånande
Tajmingen kring uppgifterna om den iranska mordkomplotten mot Donald Trump är inte förvånande, säger Mellanösternanalytikern Alexander Atarodi till TT.
Han tror att Israel i själva verket noga valt vilket tillfälle man ska presentera sina underrättelseuppgifter för Trump och USA. Inom kort väntas nämligen premiärminister Benjamin Netanyahu besöka Vita huset, det första besöket sedan kriget i Iran bröt ut. Mötet sker samtidigt som den redan bräckliga vapenvilan mellan USA och Iran är på bristningsgränsen.
– Överenskommelsen mellan USA och Iran är i koma just nu och vi vet att Israel vill starta krig igen. Det ligger i Israels intresse, säger Alexander Atarodi.
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