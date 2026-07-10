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Donald Trump och Benjamin Netanyahu. (Alex Brandon / AP)
MellanösternkrisenIrankriget

Expert: Mordplanens tajming är inte förvånande

Av Ebba Örn
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Tajmingen kring uppgifterna om den iranska mordkomplotten mot Donald Trump är inte förvånande, säger Mellanösternanalytikern Alexander Atarodi till TT.

Han tror att Israel i själva verket noga valt vilket tillfälle man ska presentera sina underrättelseuppgifter för Trump och USA. Inom kort väntas nämligen premiärminister Benjamin Netanyahu besöka Vita huset, det första besöket sedan kriget i Iran bröt ut. Mötet sker samtidigt som den redan bräckliga vapenvilan mellan USA och Iran är på bristningsgränsen.

– Överenskommelsen mellan USA och Iran är i koma just nu och vi vet att Israel vill starta krig igen. Det ligger i Israels intresse, säger Alexander Atarodi.

Omni förklararÄr vapenvilan i Iran över? Det säger experterna

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MellanösternkrisenIrankrigetDonald TrumpIranIsraelMellanösternUSABenjamin NetanyahuNordamerika