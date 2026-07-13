En död i nya attacker i Iran: ”Diplomati meningslöst”

En person har dödats och minst fyra har skadats i nya amerikanska attacker mot Iran under natten, uppger iranska medier enligt TT. Det amerikanska militärkommandot Centcom skriver på X att syftet med attackerna är att bryta ned Irans ”förmåga att angripa civila sjöfarare och kommersiella fartyg som fritt passerar genom Hormuzsundet”.

Från iranskt håll heter det att attackerna har gjort de senaste månadernas fredsförhandlingar mellan länderna ”meningslösa”. Som svar har Iran angripit amerikanska militärbaser i Jordanien, Bahrein och Kuwait.