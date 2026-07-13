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En demonstrant visar sitt stöd för Irans regering. (Vahid Salemi /AP/TT / AP)
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En död i nya attacker i Iran: ”Diplomati meningslöst”

Av Anders Hovne
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En person har dödats och minst fyra har skadats i nya amerikanska attacker mot Iran under natten, uppger iranska medier enligt TT. Det amerikanska militärkommandot Centcom skriver på X att syftet med attackerna är att bryta ned Irans ”förmåga att angripa civila sjöfarare och kommersiella fartyg som fritt passerar genom Hormuzsundet”.

Från iranskt håll heter det att attackerna har gjort de senaste månadernas fredsförhandlingar mellan länderna ”meningslösa”. Som svar har Iran angripit amerikanska militärbaser i Jordanien, Bahrein och Kuwait.

Attackerna har skett mot sydöstra Iran
TT
Det är oklrt vilka effekter de iranska attackerna fått
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Bland annat luftvärn och radaranläggningar ska ha attackerats
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Iran ska i sin tur bland annat ha angripit en drönarbas
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