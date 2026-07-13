Trump: Ska slå mot berget Kuh-e Kolang i Iran
USA kommer att attackera berget Kuh-e Kolang i Iran. Det säger Donald Trump i en intervju med den konservativa kommentatorn Hugh Hewitt enligt Reuters.
Kuh-e Kolang, även känt som Pickaxe Mountain, ligger nära Irans svårt skadade kärnanläggning Natanz. I berget ligger två tunnlar som enligt experter inte kan nås av amerikanska bunkerknäckarbomber.
Enligt Trump bevakas berget, men USA ser ingen aktivitet där. Trots det kommer USA attackera Kuh-e Kolang ”relativt snart”.
– Vi kommer att slå dem väldigt hårt i kväll och vi kommer slå dem väldigt hårt i morgon. Och de kan inte göra något åt saken, säger han.
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