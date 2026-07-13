ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Satellitbild av Kuh-e Kolang. (/AP/TT / AP)
MellanösternkrisenIrankriget

Trump: Ska slå mot berget Kuh-e Kolang i Iran

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

USA kommer att attackera berget Kuh-e Kolang i Iran. Det säger Donald Trump i en intervju med den konservativa kommentatorn Hugh Hewitt enligt Reuters.

Kuh-e Kolang, även känt som Pickaxe Mountain, ligger nära Irans svårt skadade kärnanläggning Natanz. I berget ligger två tunnlar som enligt experter inte kan nås av amerikanska bunkerknäckarbomber.

Enligt Trump bevakas berget, men USA ser ingen aktivitet där. Trots det kommer USA attackera Kuh-e Kolang ”relativt snart”.

– Vi kommer att slå dem väldigt hårt i kväll och vi kommer slå dem väldigt hårt i morgon. Och de kan inte göra något åt saken, säger han.

Trump: ”Varje gång vi hör något om det så spränger vi det”
Reuters  · Ofta betalvägg
Satellitbilder visar att Iran förstärker den underjordiska anläggningen i berget (12 februari)
BBC
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
MellanösternkrisenIrankrigetUSAMellanösternIranNordamerika Donald TrumpAmerikansk politik