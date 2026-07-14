Norskt fartyg träffat utanför Oman – besättningen oskadd

Skepp på rad i Hormuzsundet.

Det norskägda tankerfartyget Stolt Magnesium har träffats i en attack utanför Omans kust, rapporterar Finansavisen.

Attacken skedde natten till tisdagen. Fartyget ska ha träffats av ”en explosion från ett oidentifierat externt föremål”, uppger rederiet Stolt-Nielsen.

En brand bröt ut i maskinrummet och besättningen lyckades släcka den. Samtliga ombord är oskadda.

Enligt Förenade arabemiratens försvarsdepartement attackerade Iran två fartyg i Hormuzsundet natten till i dag. Det framgår inte om Stolt Magnesium är ett av de fartygen.