Norskt fartyg träffat utanför Oman – besättningen oskadd
Det norskägda tankerfartyget Stolt Magnesium har träffats i en attack utanför Omans kust, rapporterar Finansavisen.
Attacken skedde natten till tisdagen. Fartyget ska ha träffats av ”en explosion från ett oidentifierat externt föremål”, uppger rederiet Stolt-Nielsen.
En brand bröt ut i maskinrummet och besättningen lyckades släcka den. Samtliga ombord är oskadda.
Enligt Förenade arabemiratens försvarsdepartement attackerade Iran två fartyg i Hormuzsundet natten till i dag. Det framgår inte om Stolt Magnesium är ett av de fartygen.
bakgrund
Stolt-Nielsen
Wikipedia (sv)
Stolt-Nielsen är ett Luxemburgbaserat företag med rötter i Norge. Stolt-Nielsen verksamhet, som i huvudsak består av sjötransport av kemikalier och andra flytande substanser i bulk, bedrivs över stora delar av världen. Man använder ca 150 oceangående fartyg, varav knappt hälften ägs och/eller drivs/bemannas av Stolt-Nielsen. Företaget grundades i slutet av 1950-talet av Jacob Stolt-Nielsen. Denne betraktas som uppfinnare av parceltankern, en fartygstyp som skiljer sig från andra tankfartyg genom att varje tank har sin egen pump och sitt eget rörsystem. Förutom rederiverksamheten driver Stolt-Nielsen ett antal tankterminaler i USA, Europa, Sydamerika och Asien. Vidare finns inom koncernen Stolt Tank Containers, samt Stolt Sea Farm som bedriver fiskodling.
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