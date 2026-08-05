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Abdul el-Sayed. (Julia Demaree Nikhinson /AP/TT / AP)
Mellanårsvalet i USA

Analyser: Upp till bevis för Demokraternas vänstersida

Av Hedda Hallsenius
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Den mer moderata falangen av det demokratiska partiet har länge larmat om att vänsterkandidater inte kan vinna val mot Republikaner. När Michigan nu har valt Abdul el-Sayed till sin kandidat för senatsvalet i höst sätts den bedömningen på prov, skriver analytiker i New York Times och The Guardian.

Michigan röstade två gånger på Donald Trump, och två gånger på Ronald Reagan. Men delstaten är väsentlig om partiet ska lyckas vända senaten, påpekar NYT:s Lisa Lerer.

Även om el-Sayed kommer att ha uppförsbacke i en delstat som i princip alltid står och väger mellan rött och blått, betyder inte det att republikanen Mike Rogers får det lätt, fortsätter Lerer. Abdul el-Sayed fångar väljarkårens ilska och entusiasm som motståndaren helt enkelt inte gör.

Joseph Gedeon och Rachel Leingang skriver i The Guardian att el-Sayed nu måste lyckas med att ena partiet, efter en valperiod som splittrat vänster- och centerväljare.

Analytikerna är också överens om att en seger för el-Sayed skulle ändra förutsättningarna för alla vänsterkandidater framöver – särskilt i presidentvalet 2028.

”Om han misslyckas kommer etablissemanget och kommentatorerna säga att han och hans idéer är för extrema – ett varnande exempel för politik som tar det säkra före det osäkra”, skriver Gedeon och Leingang.

Omni förklararDemokraternas framtid står på spel – finns svaret i Michigan?

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Lisa Lerer: Kan en kandidat med ogenerat liberal politik vinna ett allmänt val i en centerstat?
analys · NY Times  · Ofta betalvägg
Joseph Gedeon och Rachel Leingang: Abdul el-Sayeds seger visar att förändring är möjligt för Demokraterna
analys · www.theguardian.com

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