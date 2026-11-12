Dagens presskonferens med Nooshi Dadgostar och Ida Gabrielsson (V) bjöd inte direkt på några nya besked. Det verkar flera politiska kommentatorer vara överens om.

Budskapet kan sammanfattas ”väldigt kort”, säger SR:s inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach:

– Blir det inget rödgrönt samarbete är det inte vårt fel, menar Vänsterpartiet.

Aftonbladets Oisín Cantwell beskriver innehållet som ”skåpmat”, men ser ändå två bakomliggande syften. Dels att ställa till problem för Andersson, dels ”att få det att mullra i centerland”.

DN:s Tomas Ramberg är inne på samma spår. V:s besked om att inte återuppta förhandlingar förrän C valt sida ”krossar Anderssons idyll”, skriver han.

Tvärtemot Magdalena Andersson (S) vill V få till en statsministeromröstning om Ulf Kristersson, för att få C att välja sida. V:s kalkyl är att C skulle ha svårare att ge V nobben inför den fjärde och sista statsministeromröstningen, enligt Ramberg.

Men Dadgostars agerande är ett vågspel, menar han. Att driva fram en omröstning om Kristersson skulle lika gärna kunna resultera i att C stödjer honom.

”Ledningen runt Dadgostar är beredd att chansa.”