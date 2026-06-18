Analyser: Warshs besked en kalldusch även för Trump

Den nya Federal Reserve-chefen Kevin Warsh signalerade en mer hökaktig linje med högre räntor än marknaden väntat sig vid onsdagens räntebesked, skriver Bloombergs John Authers.

Det ovanligt kortfattade räntebeskedet signalerar att Warsh inte tänker fortsätta traditionen med detaljerad vägledning om kommande räntebeslut. ”Just kortheten framstår som ett överraskande starkt hökaktigt budskap”, skriver Authers.

Däremot verkar Fed hålla fast vid inflationsmålet på 2 procent, trots spekulationer om att Warsh skulle föra en mjukare linje i linje med Donald Trumps önskan om lägre räntor, tillägger han.

DI:s Emanuel Sidea menar till och med att Warshs besked är det rakt motsatta mot vad Trump ville när han utsåg den nye centralbankschefen. Presidenten ville se kraftiga räntesänkningar – i stället blev budskapet att nästa steg kan bli en höjning, skriver Sidea.