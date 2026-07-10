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Astra Zenecas anläggning i centrala Södertälje. Arkivbild. (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
Utvecklingen av läkemedel

Analytiker: Kursfallet i Astra var en överreaktion

Av Magnus Eriksson
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Danske Bank bedömer att kursfallet i läkemedelsbolaget Astra Zeneca på 7 procent på torsdagen var en överreaktion. Även SB1 Markets är inne på samma spår som Danske Bank. Det framgår av analyser som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

Nedgången triggades av ett studiebakslag för läkemedlet Wainua, som används vid behandling av en sällsynt hjärtsjukdom.

När Danske Bank tar bort Wainua från sin värderingsmodell för Astra motsvarar det 2 procents lägre beräknad försäljning år 2030.

SB1 uppger att studiebakslaget för Wainua väntas minska den långsiktiga försäljningspotentialen från över 5 miljarder dollar till 3-5 miljarder dollar, enligt Astra Zenecas tidigare presentationer.

Astras aktie handlas oförändrat på fredagen. Både Danske Bank och SB1 har köprekommendationer för aktien.

Analytiker: Finns fler drivkrafter bakom Astras aktiekurs
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